Protejata lui Merkel nu mai vrea sa fie cancelarul Germaniei. Renunta si la sefia CDU

Ziare.

com

Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK, cum mai este cunoscuta) a comunicat conducerii partidului la Berlin si ca va demisiona de la sefia acestuia, a declarat un purtator de cuvant al CDU luni.AKK, in varsta de 57 de ani, era creditata drept succesoare a Angelei Merkel atunci cand a fost aleasa la conducerea crestin-democratilor in decembrie 2018, in cadrul planului actualului cancelar de a se retrage treptat de pe scena politica.Annegret Kramp-Karrenbauer a avut insa dificultati in a-si impune controlul asupra partidului si a fost afectata de o serie de scandaluri, cel mai recent fiind cel din Turingia , cand membri ai CDU au votat saptamana trecuta alaturi de Alternativa pentru Germania (AfD, de extrema dreapta) alegerea unui politician liberal ca prim-ministru al landului.Kramp-Karrenbauer are in plan un proces de selectare a candidatului CDU la functia de cancelar in aceasta vara, inainte de a demisiona de la conducerea partidului.Potrivit surselor, Angela Merkel doreste ca Annegret Kramp-Karrenbauer sa ramana in functia de ministru al Apararii.