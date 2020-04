Protest la Berlin fata de restrictiile impuse din cauza COVID-19: "Imi vreau viata inapoi!"

Ziare.

Peste 100 de manifestanti au fost ulterior retinuti de politisti, relateaza Reuters Protestatarii au strigat sloganuri precum "Protejati drepturile constitutionale", "Libertatea nu e totul, dar totul fara libertate e nimic" sau "Tata, ce este acela un sarut?".Unii protestatari au incercat sa pastreze distanta de un metru intre ei, s-au asezat pe jos si au purtat masti, insa altii s-au strans in grupuri. Si oamenii legii au purtat masti, de asemenea.La fel ca multe alte tari, Germania a impus restrictii in activitatea publica, din 17 martie, pentru a incetini raspandirea pandemiei de COVID-19.Protestatarii au fluturat in maini un ziar - "Rezistenta democratica" - in care se afirma ca noul coronavirus este o incercare de intarire a puterii prin raspandirea fricii. Ziarul citeaza 127 de medici din intreaga lume care pun sub semnul intrebarii necesitatea carantinarii populatiei.Purtatorul de cuvant al Politiei, Thilo Cablitz, a declarat ca distribuirea ziarului a fost permisa, dar nu si protestul."In timpul pandemiei si conform deciziilor actuale, suntem obligati sa prevenim adunarile publice", a explicat el.Curtea Constitutionala din Germania a decis la inceputul acestei luni ca oamenii au dreptul sa protesteze cu conditia sa pastreze distanta intre ei.Germania se afla pe locul 5 in clasamentul tarilor cele mai afectate de Covid-19, dupa SUA, Spania, Italia si Franta. Totusi, rata mortalitatii este redusa datorita numarului mare de testari efectuate preventiv. Conform datelor oficiale, in Germania s-au inregistrat peste 152.000 de cazuri de Covid-19 si 5.500 de decese.Proteste similare au avut loc si in alte tari, in special in SUA.C.B.