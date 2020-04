Protest nud al doctorilor din Germania

Ziare.

com

Conform The Guardian , medicii germani au vrut sa atraga atentia lipsei de echipamente de protectie.Astfel, ei au declarat ca se simt in pericol din cauza crizei actuale si dezvaluie ca avertizarile lor din ultimele luni nu au fost luate in seama."Nuditatea este un simbol pentru a arata cat de vulnerabili suntem fara protectie", a afirmat medicul primar Ruben Bernau.In imaginile publicate pe retelele de socializare, doctorii din acest grup si-au acoperit, printre altele, partile intime cu dosare, role de hartie igienica si prescriptii medicale.La baza acestui protest sta un demers similar care a avut loc saptamana trecuta in Franta, organizat de medicul Alain Colombie.Medicii germani spun ca protestul nu are nicio legatura cu teama de criza actuala, ci doar cu faptul ca nu se simt protejati."De ce acum trebuie sa-mi cos propria masca de fata?", a afirmat un alt medic.Firmele din Germania si-au crescut capacitatea de productie, dar nu au putut sa faca fata cererii uriase de echipamente sanitare.De asemenea, personalul medical a mai raportat ca dezinfectantul si mastile din spitale sunt furate adesea, iar politia da vina pe grupurile infractionale. In aceste conditii, mai multe spitale si-au sporit masurile de securitate.In replica, guvernul german a transmis ca intentioneaza sa centralizeze achizitiile de echipamente de protectie pentru a rezolva problemele.C.S.