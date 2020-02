Proteste in Germania fata de aliantele electorale cu extrema dreapta: Fara pact cu fascistii!

Ziare.

com

"Nu cu noi, fara pact cu fascistii: niciodata si nicaieri", au scandat manifestantii."Nu vrem al IV-lea Reich", "Nu vrem puterea cu orice pret", au fost mesajele de pe bannere afisate de protestatari.Manifestatia a fost organizata de ONG-uri, artisti, sindicalisti si responsabili politici, uniti in alianta #Unteilbar (indivizibil).La 5 februarie, presedintele landului german Turingia a fost ales pentru prima oara cu votul extremei drepte - facand sa cada astfel un tabu politic in istoria postbelica a tarii. Spre surpriza generala, candidatul micului Partid Liberal (FDP), Thomas Kemmerich, a fost cel desemnat - cu o fragila majoritate - la conducerea acestei regiuni din fosta RDG, in care Stanga radicala (Die Linke) s-a clasat prima in alegerile din octombrie, in fata extremei drepte din AfD. Thomas Kemmerich, in varsta de 54 de ani, a beneficiat de sustinerea-surpriza a tuturor alesilor Partidului Alternativa pentru Germania (AfD, anti-imigranti si anti-elite) si de cea a celor mai multi membri ai Uniunii Crestin-Democrate (CDU, conservatori) ai cancelarului Angela Merkel. Angela Merkel a catalogat alegerea lui Kemmerich in acest mod, prin alianta dintre CSU si AfD, drept un "act de neiertat". "Trebuie spus ca este un act de neiertat si ca, prin urmare, rezultatul (acestor alegeri) trebuie anulat", a afirmat Merkel.La nici 24 de ore dupa alegerea sa in functia de presedinte-ministru al Turingiei, Thomas Kemmerich si-a anuntat demisia si intentia de a provoca alegeri anticipate.