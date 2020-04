Purtarea de masti in public va fi obligatorie pe intreg teritoriul Germaniei

LIVE

Miercuri, orasul Bremen a devenit ultimul land german care a declarat obligatorie purtarea de masti, informeaza miercuri dpa.Un purtator de cuvant al guvernului municipal a spus ca legislatia in acest sens ar urma sa fie votata vineri. Aceasta prevede obligativitatea de a-si acoperi gura si nasul pentru persoanele care se duc la cumparaturi sau folosesc transportul public.Asemanatoare sunt si regulile din alte landuri, chiar daca Berlinul si landul Brandenburg ce inconjoara capitala germana vor promulga legi pentru obligativitatea purtarii de masti doar in transportul public.Dupa discutii avute cu liderii regionali, cancelarul federal german Angela Merkel a emis saptamana trecuta instructiuni la nivel national ce permit redeschiderea unor magazine si afaceri, dar care subliniaza ca purtarea de masti in public este "insistent recomandata".Raspunsul Germaniei la coronavirus a luat o forma amestecata dat fiind sistemul federal al tarii, cauzand unele frictiuni.Majoritatea prevederilor referitoare la purtarea de masti urmeaza sa intre in vigoare de saptamana viitoare.