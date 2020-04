Raspandirea coronavirusului incetineste in Germania, dar Merkel nu vrea sa relaxeze restrictiile: E prea devreme

LIVE

"Este adevarat ca ultimele cifre ale Institutului Robert Koch, asa ridicate cum sunt, aduc foarte prudent putina speranta", afirma sefa guvernului de la Berlin, adaugand insa ca lupta impotriva coronavirusului este o "sarcina herculeana" si este "cu siguranta prea devreme pentru a relaxa masurile privind restrictiile in viata publica" instituite cu scopul de a frana raspandirea acestui virus."Guvernul si eu personal ne gandim cum putem realiza simultan doua lucruri: asigurarea protejarii sanatatii tuturor si inceperea unui proces prin care viata publica sa revina pas cu pas", a explicat in continuare Merkel, aflata pana in aceasta zi in carantina la domiciliu dupa ce a avut contact cu un medic confirmat pozitiv, dar cele trei teste pe care ea le-a facut au iesit toate negative."Guvernul german face tot ce poate pentru a asigura ca economia rezista testului coronavirusului", promite sefa executivului.Cat despre sarbatorile care se apropie, ea a transmis ca in anii urmatori vor fi alte sarbatori de Paste la care vom putea sa ne uram fara restrictii "Paste Fericit", indemnandu-si astfel concetatenii sa respecte in continuare masurile de distantare sociala.Potrivit directorului institutului Robert Koch, Lothar Wieler, aceste masuri incep sa dea rezultate in Germania, astfel ca de cateva zile o persoana purtatoare a virusului infecteaza in medie doar o singura alta persoana, dupa ce in ultimele saptamani o persoana infecta in medie alte 5-7, iar acum "rata de reproducere" a virusului pare sa se stabilizeze."Daca aceasta rata coboara sub 1, deci daca o persoana infecteaza in medie mai putin de o persoana, atunci epidemia va diminua usor, acesta este obiectivul nostru", a precizat Lothar Wieler.Spre deosebire de Spania, Italia sau Franta, Germania nu a decretat o izolare stricta a populatiei, dar toate scolile si majoritatea magazinelor sunt inchise, a fost interzisa prezenta in spatiul public a mai mult de doua persoane impreuna si este incurajat lucrul de acasa.Germania avea vineri dupa-amiaza confirmate 89.451 de cazuri de COVID-19, cu 4.657 mai multe fata de ultima raportare, in timp ce numarul deceselor a ajuns la 1.208. Dar aceasta tara efectueaza testari extinse pentru coronavirus si nu se limiteaza la testarea cazurilor suspecte sau a celor mai grave.