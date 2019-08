Razie cu 1.000 de politisti in Germania si alte doua tari: un site cu instructiuni pentru fabricat arme si bombe a fost inchis

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat oficial emis marti, politistii au intreprins perchezitii la locuintele a 22 de cetateni germani cu varste intre 17 si 55 de ani, in cursul carora au confiscat explozivi si droguri.Niciunul dintre suspecti nu a fost arestat, considerandu-se ca nu exista riscul ca ei sa fuga, au indicat procurorii.Seful politiei din Goettingen, Uwe Luehring, a precizat ca au mai fost confiscate serverul site-ului si dispozitive de stocare de date.Pe site-ul cu acces liber xplosives.net erau prezentate instructiuni despre fabricarea de arme de tip militar, explozivi si droguri sintetice.Site-ul functiona din 2006 si anul trecut avea 3.000 de membri inregistrati, din care 360 de membri activi.Politia a explicat ca nu a putut stabili o motivatie politica in cazul in speta, precizand insa ca site-ul organiza concursuri de fabricare de bombe.In jur de 1.000 de politisti au fost implicati in aceasta operatiune, care a inceput la ora 02.30 GMT in Germania, dar si in Croatia si Lituania, sub coordonarea departamentului de politie din Goettingen, dupa o ancheta declansata in septembrie.Politistii ii ancheteaza acum pe administratorii platformei si pe utilizatori ai acesteia, sub suspiciunea de infractiuni legate de arme, explozivi si narcotice.