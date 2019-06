Recordurile unuia dintre cei mai harnici asasini germani

Ziare.

Ce transforma un infirmier, insarcinat sa ajute la protejarea vietii, intr-un monstru gata sa-si masacreze pacientii si intr-unul dintre cei mai cruzi asasini in serie din istoria insangerata a acestei specii de crime?Proaspat condamnat la perpetuitate, dupa ce a omorat la inceputul anilor 2000 mai mult de 100 de bolnavi spitalizati , germanul Niels Hogel e un mister in multe, foarte multe privinte. Nu e clar defel cati oameni a ucis. Prea multi au fost incinerati. N-au mai putut fi deshumati si supusi unei autopsii, ca sa se determine daca li s-a administrat medicamentul letal preferat de Hogel. Si cum s-a putut ca, in cazul lui, sa esueze rand pe rand bunul simt, judecata medicala, psihologia, criminologia, jurisprudenta si toate mecanismele de prevenire si control? Inclusiv cele politice?Mai presus de orice, e un mister ce anume l-a dezumanizat. Dupa ce a stabilit un record absolut in istoria penala germana, ucigasul s-a vazut condamnat la 6 iunie 2019 la "perpetuitate" pentru 85 de omoruri, dupa ce ex-infirmierul fusese osandit anterior la aceeasi pedeapsa, pentru alte cateva crime, admise in extremis. Procesul sau s-a incheiat fara sa raspunda la aceasta intrebare.Sau la altele, nu mai putin grave. Potrivit propriilor marturii, omul otravea pacienti pentru ca sa-i reanime si sa se dea mare cu succesele sale in domeniul resuscitarilor . Multi n-au mai inviat. A omorat astfel, din orgoliu, intre anii 2000 si 2005, incredibil de multe persoane. O foame patologica de apreciere pare sa-l fi determinat sa scuipe si pe lege, si pe victimele sale, si pe dreptul sacrosanct la viata al unor oameni creati, in fond, ca si el, dupa chipul si asemanarea Creatorului lor. Ce trufie incomensurabila il va fi cotropit si cucerit ca sa ajunga sa-i reifice, sa-i instrumentalizeze, sa-i prefaca pe pacientii ucisi din oameni in obiecte, in simple scule ale ambitiilor si vanitatii lui hipertrofiate?Intr-un spital se trece des hotarul dintre viata si moarte. Se mai intampla si omucideri. Unele din culpa. Se mai fac erori. Unele grave. Se mai produc, pe langa greseli, si neglijente in serviciu. Se mai angajeaza abuziv neaveniti si se mai propulseaza in fruntea bucatelor incompetenti. Sau delincventi. De pilda in cleptocratii, precum cea romaneasca.Dar cum e oare posibil ca, in clinici moderne dintr-un stat de drept functional din Apus, in care increderea pacientului in medic este esentiala, ucigasul sa-si asasineze victimele intr-o atat de lunga serie, ani la rand, nu la unul, ci la doua spitale germane, fara sa fie prins? Si cum a fost posibil ca, o data ajuns sa fie banuit de malpraxis intr-un spital, unde omorase aproape 40 de pacienti si fusese trecut pe o lista de prezente de o frecventa suspecta in preajma unor cazuri fatale, sa obtina o excelenta scrisoare de recomandare de la medicul sau sef? Ditirambicele referinte aveau sa-i dea criminalului posibilitatea de a se angaja la alt spital si a-si continua, netulburat, lichidarile in serie.A fost pus in lanturi, in cele din urma, la Delmenhorst, gratie unor ingrijitori care l-au prins in flagrant, manipuland, la reanimare, fara o justificare admisibila, aparatura medicala din dotare. In speta injectomatul care-i administra intravenos medicamente unui pacient.In acel moment, omul, harnic, apucase, vai, sa omoare in spitalul din micul orasel german nu mai putin de 60 de nevinovati incredintati ingrijirii lui. Nu fusese oprit inainte de acest bilant, probabil chiar mult mai oribil decat s-a putut dovedi, intre altele pentru ca medicii care incepusera sa-l suspecteze din pricina consumului exagerat, inregistrat in turele sale, al unui hap mortal, au optat, criminal, pentru a nu alarma politia.In timp ce silitorului asasin in serie i s-a parut ca-i sade bine ca semizeu stapan pe viata si pe moarte, medicii sefi s-au complacut in rolul de protectori ai prestigiului stabilimentelor lor, plasate deasupra dreptului la viata, deasupra juramantului hipocratic, deasupra legii, moralei si onoarei. Or, ar fi trebuit instalate mecanisme eficiente de control si operat cu teste, statistici si sisteme de alarma functionale, care nu sunt nici macar extrem de laborioase, ori costisitoare. De ce nu s-a facut nimic?Sau prea putin? Din prostie si lene. Si din superbie. Din sentimentul atotputerii, derivat din narcisisim, impartasit, alaturi de angoase si complexe inavuabile atat de asasinul in serie, cat si, intr-o masura mai mica, de facilitatorii, de complicii lui involuntari din conducerea spitalelor la care a lucrat.In mod curios, potrivit psihiatrilor care au examinat cazul, nu s-au identificat indicii potrivit carora criminalul sa fi avut parte de prezumata copilarie nefericita si traumatica a multor mari ucigasi. Dar e posibil ca si acesti medici si psihologi sa se insele in privinta lui, cum s-au amagit atatia sefi si colegi insarcinati sa-l caracterizeze. Frapeaza totusi nu doar lipsa de empatie a condamnatului la aproximativ 25 de ani de puscarie, cat ar urma, probabil, sa stea Hogel dupa gratii, lipsa de compasiune pentru victimele sale si familiile lor. Socheaza deopotriva abrutizarea ucigasului in masa, dar si a celor alaturi de care a lucrat. Traumatizanta imi pare mai ales iresponsabilitatea generala, conditionand situatia de excesiva ingaduinta pe care asasinul a marturisit ca a gasit-o, uluit el insusi, in sali de reanimare in care "mai orice era posibil". Suddeutsche Zeitung il citeaza afirmand ca s-a lasat indrumat de profesionisti din spital "care-si pierdusera si ei orice urma de omenie".De groaza imi par insa si altele. Oroare imi provoaca un cod penal prea permisiv cu criminali in serie, atent mai degraba sa respecte drepturile faptasilor, decat drepturile si demnitatea nevinovatilor jertfiti pe altarul ticalosiei lui. Pare ridicola o legislatie care tolereaza diminuarea la minimum a gradului de dreptate facuta unor victime carora li s-a luat, totusi, viata si ingaduie totodata si reducerea la absurd a efectului disuasiv al codului penal. Sa fie oare bine sa i se permita unui criminal in serie de sinistra anvergura a lui Hogel sa scape de pedeapsa capitala? Sa fie oare destui 15 ani de puscarie, cat inseamna in mod normal "condamnarea pe viata" in Germania, urmati, la rigoare, de o detentie de securitate, stabilita prin sentinta judecatoreasca afirmand "pericolul special" al unui inculpat?