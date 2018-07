Se prabuseste Guvernul Merkel? Cand doi se cearta, al treilea castiga

Dorintele cetatenilor

"Cu aceasta femeie eu nu pot sa mai lucrez".

Nicio criza de stat

Ziare.

com

Germanii asista uluiti la piesa de teatru oferita de Berlin si Munchen."Treceti, in sfarsit, la treaba", le-ar spune ei politicienilor "asa cum si noi - contribuabilii - o facem in fiecare dimineata!" Si-o facem alaturi de colegi pe care, poate, nu-i suferim deloc sau cu superiori ale caror decizii nu ni se par intelepte.Admitem faptul ca nici noi, cetatenii, nu usuram cu nimic situatia in politica. Fiindca, potrivit tuturor sondajelor de opinie, propunerile sefului Uniunii Crestin Sociale, Horst Seehofer, se bucura de sprijinul unei largi majoritati a populatiei.Si tocmai aceste sondaje i-au incurajat pe rebelii din aripa bavareza a CSU. Pe de alta parte, noi, majoritatea, ca sa nu mai vorbim de iubitorii legii si ordinii - electoratul Uniunii - nu ne dorim aceasta politica numai cu pretul unei crize guvernamentale si al esecului coalitiei. Ce este astazi diferit fata de acum trei luni cand, dupa indelungi negocieri, s-a constituit coalitia CDU-CSU-SPD?Mai departe, cetateanul se intreaba: in ce masura mai este vorba despre chestiuni politice in acest conflict? Nu are mai degraba caracterul unei lupte om la om, intre Seehofer si Merkel, din motive personale?Daca aceasta declaratie, pe care Seehofer a dezmintit-o, ar fi fost rostita, atunci reputatia ministrului federal de Interne ar fi fost de domeniul trecutului. Fiindca altfel se manifesta profesionalismul.Este drept si ca, zilele acestea, Angela Merkel face niste greseli cumplite. Da. Cand nimeni nu mai credea, la summit-ul european pe tema migratiei ea a negociat cu succes Dar genereaza orice altceva numai incredere nu cand cancelaria federala anunta ce acorduri, cu ce parteneri europeni au fost incheiate, iar trei dintre aceste tari neaga ulterior ca ar exista o intelegere . Pe cine sa mai crezi?Iar increderea - o stie pana si un primar de la sat - este moneda politica prin excelenta. Cine nu prezinta incredere este terminat politic.Actuala criza nu este o criza de stat. Chiar si-n conditiile in care CSU ar parasi guvernul, ecologistii si-au anuntat disponibilitatea de a deveni partener de coalitie. De aceea, indiferent de rezultatele intrevederii Merkel-Seehofer, este putin probabila organizarea unor noi alegeri.Aceasta criza este, in primul rand, criza partidelor unionale care, de ani de zile, sunt sigure ca fara ele nu poate fi format Guvernul."Uita-te putin dincolo de Alpi", ar trebui sa-i spuna Uniunea Crestin Democrata surorii sale bavareze, Uniunea Crestin Sociala. Crestin-democratii din Italia, indispendabili decenii intregi sistemului politic al tarii, s-au autodistrus complet, in mod intentionat. Dupa care formatiunea s-a dizolvat. Si cine guverneaza acum in Italia? Ati ghicit! E de presupus ca populistii de dreapta din Alternativa pentru Germania (AfD) destupa sticle de sampanie de cateva zile incoace.