Situatie critica in politia germana: S-au pierdut dovezi cruciale despre o retea de pornografie infantila

Ziare.

com

Herbert Reul, ministrul de interne din landul Renania de Nord Westfalia, a declarat, joi, ca situatia este "catastrofala" si reprezinta un "esec al politiei". Asociatia ofiterilor germani de aplicare a legii a numit acest incident drept o "catastrofa" pentru politie, relateaza dpa.Politia investiga un caz care a fost descoperit in ianuarie si in care trei barbati sunt acuzati de abuz sexual asupra a cel putin 31 de copii cu varsta intre de 4 si 13 ani timp de 10 ani in orasul german Luegde si de detinere de inregistrari pornografice.Anchetatorii au confiscat initial 13.000 de fisiere care contineau pornografie infantila, reprezentand 14 terabiti din spatiul de stocare.O valiza de aluminiu care continea cele 155 de dispozitive - care reprezinta aproximativ 0,7 terabiti din date - a fost vazuta ultima oara pe 20 decembrie, dar absenta acesteia nu a fost anuntata pana la 30 ianuarie, ziua in care politia a facut cazul public.Doar trei dintre CD-urile lipsa au fost evaluate si nimic suspect nu a fost gasit pe acestea. Dar nu se poate sti ce se afla pe celelalte 152 de CD-uri si DVD-uri disparute.In afara de pierdere, ministrul regional a criticat si modul in care au fost gestionate dovezile. Dispozitivele de date tratate ca probe ar trebui copiate imediat, a spus el. Dar exista copii doar ale celor trei CD-uri verificate."Trebuie sa fim clari aici, vorbind despre esecul politiei", a afirmat Herbert Reul. "Intreaga situatie ma lasa fara cuvinte", a mentionat el.Ministrul german a promis deja ca investigatorul special nu va lasa "nicio piatra neintoarsa" in cautarea fisierelor disparute.