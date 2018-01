Social-democratii germani au votat in favoarea negocierilor cu Merkel pentru formarea unui nou guvern

Ziare.

Delegatii SPD, reuniti la Bonn, au aprobat negocierile cu 362 de voturi pentru si 279 impotriva. Unul dintre delegatii prezenti s-a abtinut.Votul de duminica a fost urmarit cu interes de aliatii europeni ai germanilor, care spera ca Germania sa iasa din perioada de incertitudine politica in care se afla de la alegerile din 24 septembrie.Anterior, potrivit Agerpres, liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul sau sa dea "unda verde" negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentia Reuters."SPD trebuie - si va fi - vizibil, auzibil si recognoscibil", a declarat Schulz in cadrul reuniunii delegatilor social-democrati la Bonn.Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot asupra proiectului liderilor lor de a demara negocieri pentru reinnoirea unei aliante cu conservatorii cancelarului Merkel, alianta ce s-a aflat la guvernare din 2013.Potrivit DPA, Schulz a respins variata referitoare la alegeri anticipate, estimand ca organizarea de "noi alegeri nu este calea cea buna".Martin Schulz (62 de ani), comenteaza Reuters, se confrunta cu reticente din partea aripii de stanga si a tineretului din cadrul SPD, care sustin ca partidul ar trebui sa se reinventeze in opozitie, dupa ce la alegerile din septembrie 2017 a obtinut cel mai slab rezultat al sau de cand Germania a devenit o republica federala in 1949.