Social-democratii germani raman cu Merkel, dar pun conditii

O larga majoritate a delegatilor la Congresul ce se desfasoara la Berlin au votat in favoarea motiunii care solicita masuri mai ambitioase de protectie a mediului, mai multe investitii in infrastructura si cresterea salariului minim.Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel a semnalat insa ca nu doreste sa renegocieze acordul din 2018 prin care a format o noua "mare coalitie" cu social-democratii, dar ar putea lua in considerare unele idei de mai mica anvergura.Cei doi lideri ai primei conduceri bicefale a SPD confirmati la acest Congres, fostul ministru de finante al landului Westphalia-Renania de Nord, Norbert Walter-Borjans, si deputata Saskia Esken, s-au remarcat anterior prin criticile fata de continuarea coalitiei cu Merkel, insa odata ce au ajuns in fruntea partidului si-au imblanzit conditiile pentru ramanerea la guvernare.Noii lideri ai SPD, inainte putin cunoscuti publicului, au un program plasat mai la stanga.Walter-Borjans si Saskia Esken au criticat politica economica a "datoriilor zero", sustinuta de tandemul impotriva caruia au candidat la conducerea partidului, format din ministrul de finante Olaf Scholz si Klara Geywitz, sau timiditatea actualului guvern in materie de mediu.Ei au fost de altfel sprijiniti de miscarea foarte activa a "Tinerilor socialisti"si de ramura germana a ONG-ului "Fridays for future", miscarea impotriva schimbarilor climatice initiata de adolescenta activista suedeza Greta Thunberg.