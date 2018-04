Sute de manifestanti din Berlin au cerut eliberarea lui Puigdemont (Video)

Ziare.

Aproximativ 300 de manifestanti - potrivit politiei, 400-500 - potrivit organizatorilor, au marsaluit, adapostiti sub umbrele, de la Poarta Brandenburg la sediul Ministerului Justitiei, la apelul filialei germane a Adunarii Nationale Catalane (ANC).Unii purtau pancarte pe care se putea citi "Eliberati-l pe Puigdemont si pe detinutii politici catalani" si "Spania nu este o democratie" si au fluturat steaguri catalane."Ceea ce vrem sa spunem este simplu: eliberati-ne politicienii catalani alesi", a declarat o manifestanta, Monica Zaldivar, in varsta de 34 de ani, potrivit careia puterea spaniola instrumentalizeaza justitia pentru a-i viza pe liderii separatisti in loc sa incerce sa caute o solutie politica."Pentru mine este vorba despre democratia in Spania", a spus ea.Partidele separatiste au fost "decapitate" de o serie de inculpari si incarcerari, si de arestarea pe 25 martie, in Germania, a lui Carles Puigdemont , care a fugit in Belgia in urma cu cinci luni.Fostul presedinte catalan, destituit de Guvernul de la Madrid in urma declararii unilaterale a indendentei Cataloniei pe 27 octombrie , este detinut in orasul german Neumunster.El asteapta hotararea unui tribunal din Kiel, in nordul Germaniei, prin care ar putea fi predat justitiei spaniole. Justitia germana dispune de 60 dezile sa ia o hotarare.Puigdemont le-a transmis duminica, din inchisoare, un mesaj audio sustinatorilor sai, invitandu-o "sa nu lase garda jos in fata unui stat care se comporta tot mai mult in mod autoritarist", subliniind ca au "tot dreptul sa-si hotarasca viitorul".In paralel, in Catalonia, cativa zeci de membri ai "Comitetelor Apararii Republicii" - grupari locale de locuitori care apara secesiunea - au blocat autostrada AP-7 intre Catalonia si Franta, ridicand bariere pe drumuri cu taxa, pentru ca automobilistii sa nu mai plateasca, potrivit unor imagini televizate.Ei intentioneaza sa participe la o "mobilizare permanenta" - prin "nesupunere civila" -, cu scopul de a obliga statul spaniol sa negocieze cu miscarea lor.