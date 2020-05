Sute de persoane au demonstrat in doua orase din Germania impotriva izolarii

Ziare.

com

Potrivit organizatorilor, cateva sute de persoane s-au alaturat la ceea ce ei au numit un protest saptamanal "non-partizan" in orasul Stuttgart din sud-vestul tarii.Politia din Stuttgart nu a oferit estimari privind numarul de participanti, dar a spus ca adunarea s-a desfasurat fara incidente si ca demonstrantii au respectat in mare parte distanta unii de altii.Initiatorul protestului, Michael Ballweg, a spus ca miscarea "Querdenken", o denumire care s-a traduce prin "gandire laterala", cere restabilirea drepturilor fundamentale precum libertatea de adunare si libertatea religioasa.Acestui specialist in tehnologie i s-a interzis initial sa organizeze o demonstratie de catre municipalitate, insa Curtea Constitutionala din Germania a anulat decizia.In acelasi timp, in capitala Berlin, politia a transmis ca circa 300 de protestatari s-au adunat in Piata Rosa-Luxemburg din centru.Politia locala a aprobat numai doua proteste cu pana la 20 de participanti fiecare. Insa cu 15 minute inainte de inceperea demonstratiilor, politia i-a atentionat pe Twitter pe potentialii noi protestatari ca zona era plina.Adunarile in aer liber inregistrate sunt permise la Berlin cu un numar de pana la 20 de persoane. Incepand de luni, aceasta regula va fi relaxata pentru a permite grupuri de pana la 50 de persoane.Cateva sute de demonstranti s-au adunat la Berlin in ultimele dupa-amieze de sambata, printre ei numarandu-se cunoscuti populisti de dreapta si adepti ai teoriilor conspiratiei, potrivit DPA.