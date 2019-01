Sute de zboruri anulate pe 8 aeroporturi din Germania - peste 220.000 de pasageri vor fi afectati

Ziare.

Personalul de securitate de la aeroporturile Frankfurt - cel mai mare din Germania - Hamburg, Munchen, Hanover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden si Erfurt va intra in greva timp de cateva ore in cursul zilei de marti, angajatii nemultumiti cerand cresterea salariilor, potrivit sindicatului ver.di, informeaza site-ul de stiri The Local.Luni, Fraport, operatorul aerian al aeroportului Frankfurt, a anuntat ca firmele aeriene au anulat deja peste 800 de zboruri programate marti, adica aproximativ unul din trei zboruri a fost anulat.Un reprezentant al operatorului aerian Fraport a anuntat ca un grup de angajati va avea grija de pasagerii care nu se pot imbarca in avioane din cauza grevei, oferindu-le paturi, alimente si paturi pliabile.Sindicatul ver.di a transmis ca greva a fost "provocata" de angajatori care au oferit o crestere de doar 2% a salariilor in urmatorii doi ani. Sindicatul cere ca salariul primit de personalul care efectueaza controale de securitate sa fie crescut pana la valoare de 20 de euro pe ora. Asociatia angajatorilor BDLS afirma ca aceasta ar reprezenta in unele cazuri o crestere de pana la 30%.Urmatoarea runda de discutii intre sindicat si angajatori se va desfasura pe 23 ianuarie.