Tornada in Germania - oameni raniti, case avariate si copaci doborati (Video)

Violent tornado near Lobberich, Germany this afternoon. pic.twitter.com/FxDmMD25pm - B911 Nature (@B911Nature) 16 mai 2018

Cei doi raniti sunt un sofer, care se afla in stare grava, si un pompier care a fost ranit prin electrocutare.Tornada s-a produs in apropierea oraselului german Lobberich, in landul Nordrhein-Westfalen, la frontiera cu Olanda, informeaza Focus.Potrivit cotidianului Rheinische Post, numeroase case din localitatile Viersen-Boisheim, Nettetal-Schaag, Schwalmtal-Dilkrath si Schwalmtal au suferit daune semnificative.De asemenea, mai multi copaci au fost doborati de rafalele puternice de vant.