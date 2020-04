Trei barbati purtand masti de protectie au jefuit o benzinarie din Berlin

Ziare.

O femeie care lucra la benzinaria din districtul Weissensee nu a considerat ca mastile care acopereau fetele barbatilor erau suspecte dat fiind situatia actuala, a precizat politia intr-o declaratie, potrivit DPA.Unul dintre hoti s-a prefacut ca vrea sa cumpere o ciocolata, iar cand angajata, in varsta de 63 de ani, a deschis casa de marcat, barbatul a scos o arma din jacheta si a indreptat-o spre ea.Femeia, care lucra singura in benzinarie in acel moment, s-a dat la o parte, in timp ce ceilalti doi barbati au sarit in spatele casei de marcat de unde au furat toti banii, inainte de a fugi de la locul faptei, potrivit declaratiei politiei.Angajata benzinariei a suferit rani minore.