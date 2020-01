Trei femei au recunoscut ca au lansat lampioane de Anul Nou cauzand incendiul in care au murit zeci de maimute la Zoo, in Germania

Ziare.

Mama, in varsta de 60 de ani, si cele doua fiice "adulte" s-au prezentat in fata anchetatorilor si au recunoscut ca au lansat cinci lampioane, acestea fiind interzise inca din 2009 in regiunea Renania, a anuntat Politia locala.Femeile sunt "devastate", a adaugat Politia, a doua zi dupa incendiul provocat de lampioanele zburatoare care au distrus Casa maimutelor din parcul zoologic Krefeld.Unul dintre cele cinci lampioane a aterizat pe acoperisul acestei cladiri si a provocat incendiul care a ucis 30 de maimute (intre care gorile, marmosete, urangutani) dar si pasari., adauga AFP.Ele sunt anchetate pe Parchetul din Krefeld pentru "incendiu mortal din neglijenta", riscand cinci ani de inchisoare si o amenda consistenta.Gradina zoologica din Krefeld, care numara in jur de 1.000 de animale si atrage 400.000 de vizitatori pe an, ar fi trebuit sa fie deschisa vineri. A primit numeroase mesaje de sustinere si promisiuni de donatii dupa tragedia in care au murit zeci de maimute din mai multe specii.Asociatia germana de protejare a animalelor a solicitat miercuri interzicerea focurilor de artificii in proximitatea gradinilor zoologice sau fermelor.Germanilor le place in special de Anul Nou sa cumpere artificii si petarde, adesea importate din Polonia, chiar daca aceste dispozitive pirotehnice provoaca an de an raniti, dar si decese.