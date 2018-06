Trump s-ar fi aratat socat de numarul mare de soldati stationati in Germania. Trupele SUA ar putea fi retrase

Ziare.

Cotidianul, citand surse familiare cu situatia, a relatat ca oficialii americani evalueaza costul si consecintele mutarii partiale sau complete a trupelor americane din Germania in Polonia ori SUA. In Germania sunt stationati aproximativ 35.000 de militari americani.Trump ar fi abordat aceasta chestiune intr-o sedinta la Casa Alba, ocazie cu care presedintele SUA s-a declarat socat de numarul mare de trupe americane stationate in Germania, cel mai mare contigent de forte SUA din Europa.Potrivit The Washington Times, oficialii europeni stiu de evaluarea facuta de partea americana si incearca sa stabileasca daca reflecta intentiile lui Trump ori este doar o tactica de negociere inainte de summitul NATO din 11-12 iulie.Presedintele Donald Trump a criticat in repetate randuri aliatii NATO din Europa, in special Germania, in legatura cu faptul ca nu indeplinesc tinta NATO privind cheltuielile pentru aparare.In mai 2017, dupa o intrevedere cu cancelarul german Angela Merkel , Donald Trump a lansat acuzatii privind contributiile proportionale la bugetul Aliantei Nord-Atlantice, remarcand ca exista multe tari care datoreaza "sume vaste" la bugetul NATO."Aceste natiuni trebuie sa plateasca ceea ce datoreaza", a insistat Trump.Germania nu a atins inca nivelul unui buget al apararii de 2% din PIB, iar Guvernul Angela Merkel a semnalat in mai multe randuri ca acest cuantum nu va fi atins curand.