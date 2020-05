Ultimele pregatiri pentru redeschiderea frizeriilor, in Germania

Apeluri telefonice pana la miezul noptii

Supravietuire cu ajutor de la stat

Costuri mari in urma masurilor de igiena

Problema distantei

Preturile vor trebui ajustate

"Ati deschis din nou, Sevil?". Vocea femeii care sta in fata usii deschise a salonului suna plina de speranta. Manichiura nu mai arata bine. "Modelajul cu gel nu prea mai rezista si unghiile au crescut prea mult", se plange femeia. Apoi arata si spre parul blond, legat la spate."Abia saptamana viitoare. Pana la mijlocul lunii mai avem agenda cu programari plina", ii raspunde Sevil Bulut, proprietara salonului. In loc de foarfeca si pieptene, coafeza tine in mana un metru si priveste sceptica dezordinea din salon: patru scaune de frizerie, patru carucioare cu ustensile, o bancuta cu perne groase pe care clientii isi asteptau inainte randul, peruci pe manechine din stiropor.Nimic nu mai arata ca inainte, toate au fost mutate.Inainte de 4 mai salonul trebuie reorganizat. "Imi pare rau, servicii de manichiura/pedichiura inca nu putem oferi", mai spune Sevil. Clienta pleaca dezamagita. "Suntem asaltati de cererile clientilor", spune vesela Dilara Akbay, fiica lui Sevil si coproprietara a salonului.In urma anuntului autoritatilor privind redeschiderea frizeriilor dupa sase saptamani, telefonul a sunat in continuu. "Am redirectionat apelurile de la salon pe telefonul de acasa. Clientii au sunat de la 7 dimineata pana la miezul noptii." Cereri au venit chiar si pe Facebook sau Instagram.Valul de solicitari le ajuta mult pe cele doua coafeze. Sevil isi aduce aminte cu lacrimi in ochi de 23 martie 2020, ziua in care peste 80.000 de saloane din Germania si-au inchis usile. "Nu aveam bani pusi deoparte", povesteste ea. A trimis angajatii in somaj tehnic, iar ucenicii au ramas acasa.De la stat au primit in total 14.000 de euro ca ajutor financiar de urgenta. Clientii fideli au cumparat vouchere in valoare de 1.600 de euro, valabile dupa redeschidere. "Fara acesti bani, nu stiu cum as fi platit chiria salonului. Tocmai a fost majorata la 11,50 euro pe metrul patrat", spune Sevil.Apoi, au mai fost si cheltuielile de acasa. Sotul ei a intrat in somaj tehnic pana prin septembrie. Redeschiderea salonului presupune costuri suplimentare: mai multe pelerine, dezinfectanti, prosoape, sapun, detergenti, manusi sterile si lavete. Pelerinele si prosoapele vor fi obligatoriu spalate dupa fiecare folosire.Masurile de igiena impuse sunt stricte: angajatii trebuie sa poarte masti de unica folosinta, clientii la fel. Spatiile in care clientii isi asteapta randul trebuie desfiintate. Clientilor nu li se mai ofera ziare, reviste sau bauturi.Toaletele destinate acestora raman inchise. Spalarea parului in salon, inainte de taiere, este obligatorie. "Mama, parul trebuie spalat chiar si inainte de a face suvite?", intreaba Dilara. Fiindca, adauga ea, rezultatele nu sunt prea bune. "Se spala de fiecare data, draga mea", raspunde Sevil.Toate ustensilele vor fi curatate inainte de urmatoarea utilizare. "Inainte, seara, puneam periile de par in solutie de sapun, dar acum nu o mai putem face", explica Sevil. A dat 80 de euro pe un sterilizator care va dezinfecta periile in cateva minute. Foarfecele si dispozitivele de la aparatele de ras vor fi curatate intr-un aparat cu ultrasunete.Pana acum, in redeschiderea salonului s-au investit 500 de euro. "Pelerine de unica folosinta nu se mai gasesc", spune Sevil. Recent a vazut dezinfectanti ieftini intr-un magazin si a vrut sa cumpere 6 sticle. Dar vanzatoarea n-a vrut sa-i vanda atatea. Dupa ce i-a aratat de pe telefonul mobil pagina de Facebook a salonului sau i-a dat 3 sticle, in loc de una - cum i se permite fiecarui client sa cumpere.In fata magazinului astepta o alta clienta care a auzit-o pe Sevil cum se roaga de vanzatoare sa-i permita sa ia mai mult dezinfectant. "Clienta aceea mi-a cedat si sticla ei."Cea mai mare problema o reprezinta distanta de 1,5 m impusa. Desigur, intre frizer si client asa ceva nu este posibil. Dar intre clienti, respectiv intre angajatele salonului, este obligatorie. Incaperea de 80 de metri patrati a fost impartita pe zone: cine, unde sta in picioare sau se asaza.Salonul avea inainte 6 scaune. Pentru respectarea noilor reguli, 2 scaune vor trebui inlaturate. Dar fiecare coafeza are nevoie de doua scaune pentru a se putea ocupa de doua cliente in acelasi timp. "Permanent nu mai pot sa ofer fiindca ar insemna sa tin blocat un scaun ore in sir si trebuie sa le si spalam pe cap pe cliente", explica Sevil.Salonul este dotat cu doua scafe de coafor. Scaunele sunt aproape unul de celalalt si, fiind racordate la reteaua de apa, nu pot fi separate. In acest caz, distanta nu poate fi pastrata. "M-am gandit sa pun un perete de plexiglas intre ele, dar nu stiu daca este suficient", spune Sevil.In ultimele zile a tot incercat sa contacteze asociatia profesionala de profil, dar telefonul suna ocupat in continuu. Cand vor termina cu amenajarea interioara, cele doua coafeze vor trebui sa recalculeze preturile.Pe viitor vor putea servi mai putini clienti si vor aloca mai mult timp masurilor de igiena. Pana acum, un tuns cu spalat si coafat costa intre 39,50 de euro si 47,50 de euro, in functie de lungimea parului. Un tuns fara spalat pentru barbati costa 21 de euro. Cu spalat si coafat pretul era de 28 de euro. "Va trebui sa cer 30 de euro", estimeaza Sevil.Vor accepta clientii aceste majorari? "La inceput nu vor spune nimic. Vor fi bucurosi ca dupa sase saptamani au unde sa se tunda din nou. Dar dupa ce lucrurile se vor mai aseza putin, imi vor zice ca salonul meu are preturi mari."