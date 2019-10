Un barbat a tinut un tren in gara pana i-a venit sotia, care intarziase

Ziare.

Trenul se afla in statia Essen-West gata de plecare, cand barbatul de 34 de ani i-a solicitat conductorului sa-i astepte sotia, a indicat vineri politia.Dupa ce conductorul nu a dat vreun semn ca ar dori sa faca acest lucru, tanarul s-a asezat in fata locomotivei.In cele din urma, sotia sa a aparut si cei doi s-au urcat in tren, care a si plecat din statie. Doar ca politia federala i-a asteptat la urmatoarea oprire, unde barbatul a fost retinut.Barbatul este in prezent urmarit penal pentru perturbarea transportului public.