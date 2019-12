Un barbat de 87 de ani a condus 24 km pe contrasens pe o autostrada

Ziare.

Potrivit politiei, conducatorul auto ar fi gresit o iesire de pe autostrada, in apropiere de Marktredwitz din regiunea Franconia Superioara, informeaza agentia DPA.Calatoria barbatului pe contrasens s-a incheiat dupa 24 de kilometri datorita unor baricade instalate de politie.Anterior, politistii au condus paralel cu masina acestuia si au incercat in zadar sa ii semnaleze barbatului sa opreasca.Nicio persoana nu a fost ranita in acest incident.