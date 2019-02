Un consilier al papei Francisc dezvaluie ca Biserica a distrus dosare privind abuzurile sexuale ale preotilor

"Secretul pontifical" nu era justificat

Summitul de la Vatican

"Administratia nu a ajutat la indeplinirea misiunii Bisericii, ci, dimpotriva, a ascuns-o, a discreditat-o si a facut-o imposibila. Dosare care ar fi putut documenta aceste acte teribile si indica numele celor responsabili au fost distruse sau chiar nu au fost constituite", a declarat presedintele Conferintei Episcopilor din Germania intr-un discurs rostit in fata a 190 de participanti la reuniune."Abuzul sexual asupra copiilor si tinerilor este, intr-o masura considerabila, cauzat de abuzul de putere din cadrul administratiei", a sustinut cardinalul german, in lunga sa prezentare despre necesitatea ca Biserica sa aiba o administratie la inaltimea scandalurilor sexuale care i-au stricat imaginea."In locul vinovatilor, victimele au fost cele mustrate si carora li s-a impus sa taca", a spus el."Proceduri si procese stabilite pentru urmarirea penala a infractiunilor au fost in mod deliberat nerespectate, mai degraba lasate deoparte si ignorate. Drepturile victimelor au fost, de fapt, calcate in picioare si lasate la capriciile unor persoane individuale", a spus cardinalul Marx.El a estimat, de asemenea, ca "secretul pontifical" adesea invocat de Biserica nu avea nicio justificare, in opinia sa, in fata cazurilor de abuz sexual comis de membrii sai.Responsabilul religios a cerut, totodata, o mai mare transparenta in jurisprudenta Bisericii, o cerere importanta a victimelor abuzurilor sexuale. Potrivit cardinalului german, numarul cazurilor examinate de instantele bisericesti si detaliile acestor cazuri trebuie sa fie facute publice cat mai mult posibil.La Vatican se desfasoara de joi un summit de patru zile, deschis de papa Francisc, pe tema "protejarii minorilor", la care participa aproape 200 de figuri importante din ierarhia Bisericii Catolice.Acest eveniment fara precedent a fost organizat in urma unei noi serii de scandaluri izbucnite in Statele Unite, Chile si in alte parti ale lumii, care au exacerbat criza generata de preotii care au comis abuzuri asupra minorilor, care afecteaza deja de zeci de ani Biserica Catolica.