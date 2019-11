Un criminal a obtinut in instanta "dreptul de a fi uitat"

Ziare.

Curtea din Karlsruhe s-a pronuntat in favoarea barbatului care a fost condamnat pe viata pentru uciderea a doua persoane in 1982, arata BBC Totusi, el a fost eliberat in 2002 si vrea ca numele sau sa nu mai fie asociat cu aceste crime. Decizia instantei va obliga toate publicatiile sa restrictioneze accesul la articolele despre el.Barbatul se afla la bordul unei nave in 1982, cand a impuscat mortal doua persoane si a ranit grav inca una.Dupa cazul sau au fost realizate un documentar TV si o carte.