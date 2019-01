Un deputat german este in stare grava, dupa ce a fost atacat pe strada cu o bata

Ziare.

com

Politia din Bremen, nordul Germaniei, a declarat ca agresiunea careia i-a cazut victima Frank Magnitz a avut loc luni dupa-amiaza in centrul orasului, relateaza AFP."Tinand cont de functia victimei, noi credem ca este vorba despre un act motivat politic", transmite politia, indicand ca serviciile pentru siguranta statului au fost sesizate in cadrul acestei anchete.AfD a publicat o fotografie cu deputatul in stare de inconstienta pe patul de spital, cu chipul umflat si plin de sange, avand o taietura lunga si adanca pe frunte.Potrivit partidului sau, Frank Magnitz a fost atacat de trei persoane purtand masti. "L-au lovit cu o bata de lemn pana cand a lesinat si apoi l-au lovit cu picioarele", a afirmat AfD, adaugand ca o persoana i-a sarit in ajutor si a pus capat agresiunii.Unul dintre liderii partidului de extrema-dreapta, Jorg Meuthen, i-a acuzat pe agresori ca l-au lovit pe deputat pana cand acesta era sa moara si s-a declarat "bulversat" de acest incident.