Un detinut roman a luat ostatica o angajata, intr-un penitenciar din Germania

Incidentul a avut loc in penitenciarul din oraselul german Lubeck. Un detinut roman in varsta de 36 de ani, condamnat pentru agresiuni sexuale, a sechestrat-o pe o femeie care lucreaza ca psiholog.Luarea de ostatici a durat cinci ore si s-a incheiat prin interventia fortelor speciale ale Politiei. Ostatica nu a fost ranita in operatiune, in timp ce agresorul a suferit rani usoare.Autoritatile germane ancheteaza incidentul.