Un german a predat autoritatilor trei lingouri de aur de 100.000 de dolari gasite intr-un dulap

Barbatul a gasit cele trei lingouri, care cantareau in total 2,5 kg si aveau o valoare estimata de 83.500 de euro (97.500 de dolari), intr-un dulap de bucatarie pe care l-a achizitionat printr-un schimb de mobila, a declarat marti o purtatoare de cuvant a Ministerului de Interne din orasul Bremen, din nordul Germaniei.Lingourile se aflau intr-un plic si erau ascunse in spatele unui sertar si probabil fusesera acolo de decenii, a mai spus ea.Purtatoarea de cuvant a mai precizat ca gasitorul, care a facut descoperirea luna trecuta, este eligibil pentru o recompensa de circa 2.500 de euro.Cu ajutorul politiei, s-a stabilit ca dulapul i-a apartinut original unui batran instarit care a trait intreaga viata in aceeasi casa. El a murit in luna martie, iar locuinta lui a fost ulterior golita de piesele de mobilier.