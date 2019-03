Un german care otravea mancarea colegilor sai, condamnat la inchisoare pe viata

Ziare.

Astfel, unul dintre colegii sai este in coma, iar alti doi au probleme grave la rinichi, scrie The Guardian Un judecator de la tribunalul regional din Bielefeld, oras situat la aproximativ 330 de kilometri de Berlin, l-a condamnat pe germanul de 57 de ani la inchisoare pe viata.Barbatul, Klaus O, a fost arestat in luna mai 2018, dupa ce a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce presara o pudra suspecta pe sandvisul unui coleg.Cand autoritatile i-au perchezitionat casa, acestia au descoperit un fel de laborator chimic in subsolul locuintei, dar si o substanta pe care judecatorul Georg Zimmermann a descris-o drept "mai periculoasa decat toti agentii chimici folositi in al doilea Razboi Mondial".Klaus O a refuzat sa faca vreun comentariu in timpul procesului sau, astfel ca motivele sale raman necunoscute. Procurorii cred totusi ca barbatul voia sa isi vada colegii suferind.Doi dintre colegi, unul in varsta de 27 de ani si altul de 67 de ani, au probleme grave la rinichi, fiind otraviti cu plumb si cadmiu. Acum, barbatii se confrunta cu un risc sporit de a face cancer.De asemenea, un al treilea coleg, de 23 de ani, a intrat in coma dupa ce a ingerat mercur si va ramane cu sechele pe viata.Avocatii inculpatului intentioneaza sa faca apel.A.D.