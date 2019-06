Un lider politic german, sustinator al migratiei, asasinat cu un glont in cap

Ziare.

com

"Cautam un autor" al crimei, a anuntat procurorul general Horst Streiff intr-o conferinta de presa, potrivit AFP.Walter Lubcke, in varsta de 65 de ani, presedintele districtului Kassel a fost gasit mort, in noaptea de sambata spre duminica, pe terasa casei sale, la Wolfhagen, la periferia orasului Kassel.El a fost impuscat in cap de la distanta mica si zacea intr-o balta de sange, potrivit politiei."Inca nu avem indicii despre vinovati si, mai ales, niciun indiciu referitor la motiv", a declarat Sabine Thurau, sefa Politiei Judiciare locale."Anchetam in toate directiile si nu excludem niciun motiv" - privat, politic sau de alt fel, a adaugat ea.Un membru al uniunii Crestin democrate (CDU), Walter Lubcke a condus timp de zece ani Consiliul Regional de la Kassel, o autoritate administrativa intermediara intre landul Hesse si localitatile sale.El a fost, de asemenea, deputat in Parlamentul regional din Hesse.In octombrie 2015, dupa hotararea Angelei Merkel de a deschide frontierele unor sute de mii de irakieni si sirieni, el a aparat drepturile refugiatilor, provocand furia extremei drepte."Trebuie sa aparati valorile. Iar oricine nu poate reprezenta aceste valori poate pleca oricand din tara, daca nu e de acord. Este libertatea oricarui german", a declarat el intr-o reuniune publica.Lumanari si mesaje de condoleante au fost depuse, luni, in fata sediului presedintiei districtului Hesse.