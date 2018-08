Un medic din Germania a fost injunghiat mortal in cabinetul sau

Ziare.

Doctorul a murit chiar acolo, iar asistentul a fost dus la spital, potrivit politiei locale.Suspectul, un barbat somalez de 26 de ani, a intrat, probabil, in cabinet fara programare si a atacat imediat medicul cu un cutit pe care il adusese cu el.Barbatul a fost arestat in apropierea clinicii medicale dupa o operatiune de cautare care a implicat mai mult de 20 de masini de politie, elicoptere si o unitate canina.Motivul faptei ramane neclar, au spus politia si procurorii.Barbatul nu a oferit pana acum nicio informatie. El este un solicitant de azil care a ajuns in Germania in 2015, potrivit anchetatorilor. In prezent locuieste in Offenburg.Actiuni violente legate de practici medicale au avut loc de mai multe ori in Germania in ultimii ani. De exemplu, in 2016, un pensionar a impuscat mortal un ortodont la o clinica din Berlin, aminteste dpa.