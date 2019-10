Un ministru german a cazut de pe o scena si si-a rupt nasul (Video)

Almanya Ekonomi Bakani Peter Altmaier, konferansta yaptigi konusmanin ardindan 2 metre yukseklikteki sahneden dustu pic.twitter.com/h4arlGYr31 - Ensonhaber.com (@ensonhaber) October 29, 2019

Altmaier, in varsta de 61 de ani, a lesinat, insa si-a recapatat cunostinta la fata locului, au declarat surse pentru DPA. El a fost spitalizat si a fost examinat timp de mai multe ore.Ministrul urmeaza sa nu mai participe la o reuniune a Guvernului prevazuta miercuri, la Berlin, potrivit unor surse.Incidentul a avut loc dupa ce ministrul a sustinut discursul de deschidere a Summit-ului Digital, organizat de Guvern, la Dortmund (nord-vest).Un purtator de cuvant a anuntat ca Altmaier s-a impiedicat pe niste scari. El era constient in ambulanta cu care a fost dus la spital si a multumit pentru ingrijirile medicale pe care le-a primit.Dupa ce a cazut, paramedici au intervenit, in timp ce Altmaier zacea pe podea, ascuns de priviri cu ajutorul unei paturi. Sala in care se desfasura evenimentul a fost evacuata."Ce sperietura!", a scris pe Twitter presedinta Uniunii Crestin Democrate (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK). "Draga Peter Altmaier, iti urez sa recuperezi rapid si sa te pui din nou pe picioare"."Sper sa ne revedem curand in Cabinet", a scris pe Twitter vicecancelarul Olaf Scholz, ministrul Finatelor, care urmeaza sa-l reprezinte pe Altmaier in cadrul sedintelor de Guvern, in cazul unei absente prelungite.Un purtator de cuvant al cancelarului german Angela Merkel i-a urat, de asemenea, insanatosire grabnica din partea intregului Guvern german.