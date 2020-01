Un roman a murit intr-un accident in lant in care au fost implicate 15 masini, pe o autostrada din Germania

"Nici nu a stiut ce s-a intamplat"

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der #Autobahn1 im Bereich #Wildeshausen sind in der Nacht zwei Menschen todlich verletzt worden. Insgesamt waren 12 Fahrzeuge beteiligt. Die #Autobahn1 ist in Fahrtrichtung #Osnabruck bis in die Abendstunden gesperrt. *ds pic.twitter.com/sivRVw6MkS - Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch (@Polizei_DEL) January 1, 2020

"Ambasada Romaniei la Berlin a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la accidentul rutier produs la data de 1 ianuarie 2020, pe autostrada A1, Republica Federala Germania, respectiv cetatenia si identitatea persoanelor afectate, starea de sanatate a acestora si circumstantele producerii accidentului.Potrivit datelor obtinute pana la acest moment, MAE precizeaza ca un cetatean roman a decedat, ceilalti cetateni romani implicati in accident fiind in afara oricarui pericol", a precizat MAE pentru Mediafax.Institutia anunta ca a luat legatura cu familia romanului decedat, iar Ambasada Romaniei la Berlin va incepe procedurile de repatriere.Stirea despre accidentul de pe Autostrada germana A1 in care au fost implicati romani a fost difuzata initial de postul Digi 24. Potrivit sursei citate, serviciile de urgenta au ajuns cu greu in zona accidentului din cauza blocarii unui sens al autostrazii si a conditiilor de ceata densa.Camera de bord de pe autotrenul unui sofer de TIR din Romania a filmat momentul in care intra in portiunea cu ceata densa. Se poate vedea ca vizibilitatea este foarte redusa si se disting doar luminile farurilor."Nu a putut evita tragedia, timpul de reactie a fost zero, nici nu a stiut ce s-a intamplat", a spus unul dintre colegii soferului roman, citat de postul Digi 24. Serviciile de urgenta au ajuns cu greu in zona accidentului din cauza blocarii unui sens al autostrazii si a conditiilor de ceata densa.Accidente similare au avut loc pe Autostrada A2, in apropierea orasului Dortmund, si pe Autostrada A42, intre localitatile Bottrop si Oberhausen. Noua persoane au fost ranite dupa ce in total 17 vehicule au fost implicate in caramboluri. Toate accidentele au avut loc in conditii de ceata densa.