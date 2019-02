Un tren cu 700 pasageri a fost evacuat, la Frankfurt, dupa ce s-a gasit un pistol la bordul sau

Ziare.

Un purtator de cuvant al politiei federale germane a declarat ca arma nu era incarcata. Deocamdata nu este clar cum a ajuns pistolul in toaleta respectiva.Trenul de mare viteza ICE efectua o cursa Dortmund-Munchen, in timpul careia o femeie de serviciu a gasit un pistol intr-o toaleta. Operatiunea de securitate care a urmat a facut ca toti pasagerii sa fie nevoiti sa coboare in statia de la aeroportul din Frankfurt.Dupa descoperirea armei, intregul tren a fost controlat cu ajutorul cainilor politisti. Ulterior, politia a anuntat ca nu au fost descoperite alte obiecte periculoase la bordul trenului.Majoritatea pasagerilor si-au continuat calatoria cu alte trenuri. Dupa incheierea verificarilor la Frankfurt, trenul implicat in acest incident a plecat spre Munchen in jurul orei locale 17:20 (16:20 GMT) .