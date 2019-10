Unitatea Germaniei - urmatoarea generatie, va rog!

Ziare.

com

Divizarea Germaniei a afectat in mod direct multe familii - existau frati despartiti sau copii cu matusi si unchi in partea cealalta a frontierei. Ridicarea Zidului Berlinului in 1961 a dus la nenumarate drame individuale. Majoritatea celor care au suferit de pe urma lor ca adulti au murit intre timp, iar cei care mai traiesc sunt foarte batrani. Astfel, dispar cei pentru care unitatea Germaniei a fost mereu o aspiratie personala. Pentru ei, divizarea tarii era o greseala care a cauzat multa suferinta si care trebuia sa fie rectificata, motiv pentru care germanii din Vest erau dispusi sa-si ajute rudele din Estul mult mai sarac. Au fost trimise mii si mii de pachete cu cafea, fructe exotice, haine si ciocolata de calitate din RFG in RDG.Pentru copiii celor din aceasta generatie, divizarea Germaniei in anii 70 si 80 a devenit un fel de normalitate, din moment ce au crescut ori in RFG, ori in RDG - in lumi cu totul diferite.In Germania de Vest, generatia 1968 a inceput dintr-o data sa-si ia la intrebari parintii in legatura cu rolul lor in perioada nazista. Concepte precum natiune si patrie au fost percepute ca depasite si retrograde, tinerii cochetau cu internationalismul. Uniunea Europeana le-a oferit o solutie binevenita pentru a se distanta de dilemele refulate ale culpabilitatii nationale. Viata verilor lor din RDG, intr-o dictatura gri si apasatoare, parea foarte departe de cea a tinerilor din RFG.In 1989 a urmat revolutia pasnica si caderea Zidului Berlinului, iar Germania s-a reunificat in 1990. Dupa ce a trecut entuziasmul marii petreceri, Estul si-a pierdut, din nou, din semnificatie. Chiar si in ziua de azi, 20% dintre germanii din vest nu au vizitat niciodata landurile din fosta RDG!Dupa marea schimbare politica din 1989, au curs sute de miliarde din Vest pentru reconstructia Estului, dar in prima faza a tranzitiei, aproximativ jumatate dintre angajatii est-germani si-au pierdut locul de munca. Cu toate ca pachetele din RFG miroseau frumos, promitand un fel de paradis terestru, in perioada de tranzitie Vestul a venit peste Est in forma unei societati extrem de dure, dominate de concurenta. Visele din trecut si-au pierdut farmecul. Cine nu putea - sau nu vroia - sa faca fata, se retragea si incepea sa idealizeze Estul socialist.La randul lor, partidele politice si-au pierdut interesul pentru o apropiere reala a germanilor din Est si Vest. Au fost prezentate cu mandrie date economice care indicau un trend pozitiv real, dar nimeni nu a avut curajul sa abordeze sincer o dezbatere despre erorile comise in perioada de tranzitie si despre perdantii acestui moment istoric. In Vest, multi nu erau dispusi sa-i asculte pe compatriotii din Est, reprosandu-le ca nu fac altceva decat sa se planga si indemnandu-i sa inceteze, in sfarsit, cu povestile lor negative. De fapt, esticii nu au vrut decat sa vorbeasca deschis despre cum s-au simtit cand s-au trezit peste noapte in alt stat cu reguli si legi proprii, pe care ei nu le cunosteau inainte. RDG a aderat la Republica Federala Germana pe 3 octombrie 1990, dizolvandu-se, practic, ca stat individual.Ambele generatii - cea care a trait ridicarea Zidului Berlinului si cea care a asistat la caderea lui - au trecut prin multe si au suferit de-a lungul anilor. O parte din aceasta suferinta nu a fost inca procesata la nivelul psihologiei colective, iar istoria ne invata ca ceea ce se refuleaza nu dispare, ci se transmite mai departe ca mostenire.Partidul populist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a recunoscut acest principiu si il foloseste in scopurile proprii. In campania electorala dinaintea alegerilor regionale din mai multe landuri est-germane in acest an, AfD a indemnat electoratul estic sa "duca la capat" schimbarea. Se pare ca aluzia la evenimentele din 1989 a fost o idee buna, din moment ce partidul a obtinut rezultate record, in special in randurile electoratului tanar.Dar schimbarea nu a fost dusa, inca, pana la capat. Acum tine de copii si de nepoti sa discute ceea ce parintii si bunicii nu mai pot sau nu mai vor sa discute. Daca si in ce fel vor prelua aceasta mostenire conteaza pentru viitorul convietuirii dintre germanii din est si cei din vest. Revolutia pasnica si reunificarea au fost si raman momente fericite, iar povestea lor trebuie spusa in continuare - pe de-o parte.Pe de alta parte, e nevoie de curaj si vointa politica pentru a vorbi despre problemele perioadei de tranzitie. Ar fi pacat daca acest capitol ar istoriei ar ramane doar pe mana celor care vor sa-l instrumentalizeze politic in lupta de putere. Estul si Vestul nu trebuie sa se mai lase divizate niciodata!