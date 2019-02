''Vestele galbene'' germane au iesit in strada, nemultumite ca sunt interzise motoarele diesel

Ziare.

Circa 1.200 de protestatari au luat parte si sambata trecuta la o manifestatie similara in acelasi oras, relateaza agentiile AFP si dpa.Circa jumatate dintre participantii vazuti la demonstratia de sambata aceasta purtau veste galbene, intr-o incercare de imitare a manifestatiilor din Franta impotriva presedintelui Emmanuel Macron, declansate initial ca un protest impotriva cresterii accizelor la combustibili."Francezii sunt un model, pentru ca ei au indraznit sa iasa in strada pentru a-si apara drepturile", spune Ioannis Sakkaros, aflat la originea protestului de la Stuttgart.Incepand din luna ianuarie, masinile diesel cu norma de poluare pana la Euro 4 inclusiv, in general cele inmatriculate inainte de 2011, nu mai sunt autorizate sa circule in acest oras, iar o exceptie de care beneficiaza locuitorii sai va fi ridicata incepand din luna aprilie.O serie de hotarari ale justitiei germane au impus astfel de interdictii asupra motoarelor diesel in mai multe orase, printre care Hamburg, Berlin, Frankfurt, Koln, Bonn si Essen, unde s-a decoperit ca emisiile de oxid de azot depasesc limitele cerute de legislatia europeana.Aceste masuri au provocat controverse si pe scena politica germana, in timp ce coalitia guvernamentala formata din crestin-democrati si social-democrati este divizata pe acest subiect, fara ca Angela Merkel sa impuna o linie clara.De o parte, ministrul conservator al transporturilor, Andreas Scheuer, un sustinator deschis al industriei auto, considera ca respectivele restrictii ar echivala cu "autodistrugerea" prosperitatii germane, data fiind importanta industriei auto pentru economia Germaniei. In schimb, ministrul social-democrat al mediului, Svenja Schulze, cere sa fie avute in vedere si efectele poluarii.