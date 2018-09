VIDEO Proteste in Germania: Altercatiile intre grupurile de extrema-dreapta si cele pro-imigranti, soldate cu 18 raniti. Ministru: Ridicati-va de pe canapea si luptati impotriva rasismului!

Germany, #Chemnitz



In jur de 4.500 de persoane au protestat in Chemnitz fata de fluxul de refugiati, in contextul in care un cetatean german a fost omorat in estul orasului, aprent de doua persoane care ar fi venit din Irak si Siria. Potrivit AP , in acelasi timp a avut loc si o contra-manifestatie a pro-imigrantilor, care a numarat aproximativ 4.000 de participanti.Dupa incheierea demonstratiilor, intre grupuri mici rivale au avut loc altercatii, care s-au soldat cu 18 raniti, dintre care trei politisti.Parlamentarul social-democrat Soeren Bartol a povestit intr-un mesaj postat pe Twitter ca, dupa sfarsitul protestului, el si oamenii lui "au fost atacati de nazisti", care au distrus steagurile partidului si i-au agresat fizic pe unii dintre ei.Astfel de altercatii au mai avut loc si luni in Chemnitz, la scurt timp dupa moartea respectivului cetatean german.Cert este ca tensiunile legate de fluxul de imigranti sunt in crestere in tara condusa de Angela Merkel , in conditiile in care peste un milion de persoane s-au refugiat in Germania din tarile afectate de razboi din 2015 incoace.Politicienii de extrema-dreapta au criticat tot timpul decizia cancelarului de a deschide granitele pentru cei din Siria, Irak si Afghanistan.In acest context, duminica, ministrul german de Externe, Heiko Maas, le-a transmis cetatenilor ca nu mai e cazul sa stea cu mainile-n san."Trebuie sa ne ridicam de pe canapea si sa deschidem gurile. Generatia noastra a primit ca un cadou libertatea, democratia si statul de drept. Nu a fost nevoie sa luptam pentru ele, dar acum am ajuns sa le luam de-a gata", a explicat oficialul, intr-un interviu acordat publicatiei Bild am Sonntag.Ministrul a adaugat ca e cazul ca cetatenii sa faca ceva pentru a opri raspandirea rasismului.