Violenta impotriva evreilor? Germania trebuie sa decida

Ura de la sine inteleasa

Ce se intampla acum in Germania

Va lupta Germania pentru valorile si libertatile ei?

A devenit o rutina zilnica trista publicarea de filmulete pe Internet in care se arata incidentele antisemite din Germania. Ba e vorba de un steag israelian ars, ba de vreun barbat care il injura pe proprietarul unui restaurant evreiesc si aduce vorba de camerele de gazare.De fiecare data, aceste incidente starnesc valuri de indignare. Politicienii promit ca vor face totul pentru a-i proteja pe evreii din Germania. Fac apel la istorie, la responsabilitate, numesc inca un responsabil federal, anunta initiative educationale. Si vorbesc de provocarile complexe cu care se confrunta Republica Federala, care a recunoscut in cele din urma, prea tarziu, ca este o tara de imigratie.Ultimul video postat dovedeste ca masurile amintite nu sunt de ajuns pentru a combate ura aparent de la sine inteleasa pe care acest tanar o revarsa asupra evreilor: in mijlocul Berlinului, in plina zi, intr-un loc public aglomerat, tanarul arab loveste un alt tanar care poarta o kippa, semn al apartenentei sale la comunitatea evreiasca.Este o ura rece pe fata agresorului, in timp ce isi scoate cureaua. Nu poarta un camuflaj, nu se ascunde. Din contra - stie ca este filmat, victima sa ii tine camera video a telefonului in fata. Si striga tot mai tare: "Te filmez, te filmez!"Faptasului ii este insa total egal ca gestul sau este inregistrat, ca va fi astfel recunoscut si arestat de politie.Acest video este o dovada cutremuratoare ca societatea germana trebuie sa gaseasca urgent alte raspunsuri pentru a salva regulile de baza ale convietuirii noastre. Se pare ca pedepsele actuale nu sunt de ajuns pentru a-i speria pe astfel de faptasi.Poate ca am intelege mai bine cum stam, daca am privi putin in curtea scolii. Invatatorii si profesorii incearca de ani buni sa transmita lumii mesajul potrivit caruia a devenit la ordinea zilei ca tinerii sa se injure folosind apelativul "ba, evreule".Si o privire pe textele anumitor rapperi arata ca se renunta tot mai mult la consensul social care respingea de la sine afirmatiile antisemite in Germania. Afirmatii care nu ar trebui relativizate si acceptate sub nicio conditie.Ar fi gresit sa spunem ca un evreu se poate astepta automat in ziua de azi sa fie atacat pe strazile germane, daca se vede ca face parte din aceasta comunitate. Dar este la fel de gresit sa spunem ca un evreu nu trebuie sa se teama de un posibil atac, daca apartenenta sa la religia iudaica este evidenta.Si este clar ca instrumentele pe care le avem in prezent nu mai sunt suficiente. Germania a ajuns intr-un punct in care trebuie sa decida cat de tare vrea sa lupte pentru pastrarea valorilor sale civilizatoare si a libertatilor sale sociale.