Violente in Berlin la un mars al neonazistilor in memoria lui Rudolf Hess, mana dreapta a lui Hitler (Foto&Video)

Beim alljahrlichen "Rudolf-#Heb-Gedenkmarsch" versammelten sich am 18.8.2018 etwa 700 Neonazis zu dessen 31. Todestag in Berlin. er Stellvertreter Hitlers hatte sich am 17.08.1987 im Spandauer Kriegsverbrechergefangnis das Leben genommen. #b1808 https://t.co/1F0RvolWcS pic.twitter.com/c3OFLJ8Yn6 - Judisches Forum (@JFDA_eV) 18 august 2018

Zu Zeiten des Nationalsozialismus stand die Judenverfolgung im Mittelpunkt des politischen Wirkens von Rudolf Heb. Er war unter anderem an der Formulierung der "Nurnberger Rassegesetze" beteiligt. #b1808 pic.twitter.com/u1ekPBI5m5 - Judisches Forum (@JFDA_eV) 18 august 2018

Kein Platz fur Nazis. Das war die Botschaft heute, an die Rechtsextremisten, die sich versammelten, um dem ehemaligen Stellvertreter Hitlers, Rudolf #Hess, zu gedenken. Am Ende standen den Rechten mehr als doppelt so viele Gegendemonstranten gegenuber.#b1808 pic.twitter.com/gZEyC8lPLT - rbb Abendschau (@rbbabendschau) 18 august 2018

Mii de contramanifestanti au aruncat sticle si pietre catre cei care onorau memoria unuia din apropiatii lui Adolf Hitler. Politia i-a dispersat pe cei care au incercat sa blocheze marsul asezandu-se pe traseu; ei au fost luati pe sus si dati la o parte de fortele de ordine, relateaza DPA.Cel putin un politist a fost ranit in ciocnirile dintre aproximativ 500 de activisti anti-nazism si un numar similar de extremisti de dreapta, cu ocazia trecerii a 31 de ani de la sinuciderea fostului membru al partidului nazist, Rudolf Hess, scrie si Reuters.Hess a fost mana dreapta a lui Hitler si a ajuns inchis pe viata pentru crime de razboi.Majoritatea extremistilor, imbracati in alb si rosu, au fluturat steagul nazist. Un grup a afisat un banner pe care scria: "Nu regret nimic: National - Socialistii Berlin".Demonstratia a luat sfarsit in cursul serii. Politia a anuntat ca a arestat cateva persoane care aruncasera sticle si pietre.Intr-un comunicat in reteaua Twitter, politistii au explicat: "Colegii nostri protejeaza orice demonstratie impotriva perturbarilor, indiferent de tema. Acest lucru este inscris in dreptul constitutional la asociere".In total, in Berlin au fost desfasurati 2.300 de politisti si au fost infiintate puncte de control unde manifestantii neonazisti au fost perchezitionati, pentru evita participarea unor persoane inarmate sau tatuate cu simboluri interzise.Incidentele au avut loc la 65 de kilometri distanta de orasul Meseberg, unde cancelarul german, Angela Merkel se intalneste cu liderul rus, Vladimir Putin.