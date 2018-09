Zeci de mii de oameni la un concert anti-rasism in Germania: "Pace si dragoste, nu nazisti" (Video)

Ziare.

Oficialii orasului au declarat ca la concertul "#wirsindmehr", care se traduce in "sunt mai multi dintre noi", au asistat aproximativ 65.000 de persoane. Pe scena au aparut cativa dintre cei mai cunoscuti muzicieni din Germania, inclusiv formatia punk Die Toten Hosen.Concertul, despre care organizatorii spun ca nu este un "festival sau o petrecere", ci o sansa de a "arata solidaritatea cu toti cei care au fost atacati de neo-nazisti" a inceput cu un minut de reculegere in memoria lui Daniel H., victima injunghiata.Imaginile au aratat o mare multime la concert, unde unii oameni au fluturat steaguri in culorile curcubeului pe care scria "Pace" si "Dragoste" si mai multe cu semne purtand mesaje anti-naziste, cum ar fi "Nu exista loc pentru nazisti" si "Nazisti, nu veti trece."Concertul a avut loc o zi dupa ce ministrul de Externe, Heiko Maas, a declarat ca societatea germana a devenit "prea confortabila" si a cerut "majoritatii tacute" sa vorbeasca mai tare impotriva vocii anti-imigrante din intreaga tara.