Alegeri anticipate in Grecia: Convocate de Tsipras, care are sanse mari sa le piarda

Tsipras ii cheama pe greci la vot

Ziare.

com

Formatiunea de stanga condusa de Tsipras s-a situat pe locul al doilea la alegeri, la o diferenta de circa 10% fata de primul clasat, partidul de centru-dreapta Noua Democratie. Partidul Syriza se afla la putere in Grecia din 2015. Alegerile parlamentare erau programate in octombrie, cand ar fi urmat sa se incheie si mandatul prim-ministrului Tsipras.Urnele au fost deschise la ora 7.00 si se vor inchide la ora 19.00. Primele estimari ale rezultatului votului vor fi anuntate la doua ore dupa incheierea procesului electoral.Premierul grec Alexis Tsipras le-a cerut vineri seara concetatenilor sai sa vina la vot in cadrul unui miting de la Atena, cu doua zile inainte de alegerile legislative pe care, potrivit sondajelor, are sanse mari sa le piarda, relateaza AFP."Nimeni nu trebuie sa lipseasca la apelul urnelor, nimeni nu trebuie sa rateze aceasta lupta", a spus Alexis Tsipras in piata Syntagma, in fata parlamentului grec. "Duminica, mergeti sa votati si aduceti cu voi un prieten, un indecis", a adaugat el."Nu ii lasati sa va ia visele, vietile, demnitatea", a mai spus el. "Nu numai ca grecii trebuie sa voteze, ei trebuie sa impiedice sa li se fure sacrificiile, o mare crima impotriva generatiilor viitoare", a spus Tsipras la miting.Tinand cont ca alegerile au intrat in linie dreapta, multimea adunata a fost mai putin numeroasa decat in ianuarie 2015, cand a fost ales prima data liderul Syriza. Insa drapelele rosii si violete ale partidului au fost agitate cu frenezie, chiar daca partida pare jucata.Potrivit ultimelor sondaje, Syriza este devansata cu 9 pana la 11 puncte de partidul Noua Democratie, care ar urma sa obtina intre 151 si 165 de locuri din cele 300 ale parlamentului."Sunt trista. Grecii sunt gata sa voteze pentru un partid care a dus tara la faliment, care a furat, care a creat deficit si apoi a impus austeritatea", spune Angeliki, de 65 de ani, insotita de sotul ei. "O data am avut si noi un om politic care nu era corupt", adauga ea.De la tribuna, Tsipras afirma: "Fiecare trebuie sa inteleaga unde era Grecia in 2014 si unde se afla acum".Pe un ecran mare ruleaza un clip in care pot fi vazute masurile guvernului: cresterea salariului minim, o luna in plus de pensie pentru pensionari sau pactul civil pentru cuplurile homosexuale. "Nu le vom da inapoi cheile celor care au dus tara noastra la faliment", a mai spus premierul elen.Aparut in politica intr-o tara in plina disperare dupa criza din 2010, Alexis Tsipras, lider tanar al stangii radicale, a fost ales dupa ce a promis ca va termina cu austeritatea. Insa sub constrangerea creditorilor Greciei, el a dat inapoi, fortat sa accepte un plan de salvare insotit de masuri severe pentru a impiedica iesirea din zona euro.