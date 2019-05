Alexis Tsipras convoaca alegeri anticipate in Grecia, dupa rezultatele slabe obtinute la europarlamentare

Ziare.

Partidul de centru-dreapta Noua Democratie s-a situat pe primul loc in Grecia in scrutinul europarlamentar, urmat de partidul premierului Alexis Tsipras, conform sondajelor la iesirea de la urne, informeaza EUObserver.Formatiunea Noua Democratie este creditata cu 32-36% din voturi, fiind urmata de partidul de stanga Syriza, al premierului Alexis Tsipras, cu 25-29%.Partidul Syriza se afla la putere in Grecia din 2015.In Grecia erau programate alegeri parlamentare in octombrie. Mandatul prim-ministrului Tsipras ar fi urmat sa se incheie in luna octombrie."Rezultatele nu se ridica la asteptarile noastre. Nu voi ignora acest lucru", a declarat Tsipras.Prim-ministrul a anuntat ca se va intalni cu presedintele grec Prokopis Pavlopoulos, pentru a discuta despre organizarea alegerilor anticipate. Acestea ar urma sa aiba loc dupa alegerile locale si regionale din Grecia, ce vor avea loc in data de 2 iunie.