Altercatii in Grecia intre politie si neonazisti care doreau sa sarbatoreasca Pastele, in ciuda coronavirusului

Potrivit politiei, circa 70 de persoane s-au adunat vineri seara in fata Bisericii Sf. Nicolae, la Korydallos, o suburbie a Atenei, raspunzand la un apel lansat online de un fost deputat al formatiunii Zori Aurii, Ilias Panagiotaros.Militantii adunati le-au cerut preotilor sa indeplineasca procesiunea traditionala cu lumanari de-a lungul strazilor.Politistii au incercat sa ii imprastie, dar simpatizantii neonazisti au raspuns aruncand cu petarde. Fortele de ordine au arestat 18 persoane.Pastele este cea mai mare sarbatoare religioasa din Grecia, iar bisericile inregistreaza cu aceasta ocazie cel mai ridicat grad de frecventare.Autoritatile au interzis adunarile la biserici, precum si reuniunile familiale cu ocazia Pastelui, avertizand in legatura cu posibilele efecte dezastruoase asupra luptei impotriva raspandirii noului coronavirus.Patrule de politie au fost desfasurate special in apropierea bisericilor si, de asemenea, vor monitoriza gradinile si balcoanele rezidentilor.De la 12 martie, Grecia a inregistrat 108 decese cauzate de noul coronavirus.Deplasarile neautorizate sunt pedepsite cu o amenda de 150 de euro care poate fi dublata daca este incalcata limita prefecturii de domiciliu.