Avertizare MAE pentru Grecia: in perioada urmatoare se anunta ploi, furtuni si grindina. Lista regiunilor

"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Serviciul grec de Meteorologie a anuntat o inrautatire a vremii in perioada 27 - 31 iulie 2018. Sunt prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi de grindina si vant foarte puternic", anunta insitutia.- Attica, Insula Creta, Vestul peninsulei Peloponez;- Centrul Macedoniei, Estul si Vestul Macedoniei, Estul Peloponezului, Estul si Vestul Greciei Continentale, insula Evia, Epirul, insulele din N-E Marii Egee, Tessalia, Tracia.Detalii suplimentare despre evolutia vremii se pot obtine accesand portalul www.meteoalarm.euCetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +30 210 6728879 si +30 210 6728875, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +30 6978996222.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet http://atena.mae.ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.