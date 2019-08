Avertizare pentru turistii romani din Grecia: Risc foarte mare de incendii

Ziare.

com

Potrivit MAE, Secretariatul General de Protectie Civila din Republica Elena avertizeaza ca exista si se mentine riscul ridicat al incendiilor de vegetatie (grad 4 din 5) pentru 28 august, pe fondul temperaturilor ridicate si al intensificarilor de vant, in urmatoarele zone:Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Grecia: +302106728879 si cel al oficiului consular la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Atena:+306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic:+306906479076.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro https://infocrisis.gov.gr/?lang=en , pentru situatii de criza pe teritoriul Republicii Elene.MAE a emis avertizare de calatorie si pentru Spania, din cauza unor fenomene meteo extreme