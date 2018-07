Bilantul incendiilor devastatoare din Grecia a ajuns la 88 de morti

Ziare.

Cea de-a 88-a victima, o femeie in jur de 40 de ani, a murit la spitalul unde era tratata pentru arsuri si unde mai sunt internate si alte victime ale incendiului, in stare grava.Un detectiv angajat de familia a doua fetite gemene date disparute, Sophia si Vassiliki, in varsta de 9 ani, a anuntat ca trupurile celor doua au fost identificate. Fetitele se aflau in drum spre plaja alaturi de bunicii lor, cand au fost prinse de flacarile abatute asupra localitatii turistice Mati. Ele au fost gasite in bratele celor doi bunici, pe un teren pe care au mai fost descoperite 26 de cadavre calcinate, la marginea falezei.O alta mama si-a pierdut fiul de 11 ani, fiica de 13 ani si sotul in varsta de 54 de ani. Vineri seara femeia a identificat cadavrele. Un raport al autoritatilor facut public sambata arata ca unul dintre incendii a fost provocat de un localnic, care ulterior a incercat sa isi acopere urmele, in timp ce pentru alte doua focare exista suspiciunea ca focul a fost pus intentionat.