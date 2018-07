Catastrofa de proportii biblice in Grecia: Incendiile au ucis 60 de oameni, inclusiv turisti. Unii au fost gasiti imbratisati, la cativa metri de mare (Galerie foto)

#Greece's prime minister declared three-day period of mourning for victims of deadly Attica fires - Kathimerini English Edition (@ekathimerini) July 24, 2018

Thoughts, prayers and support go to #Greece as reports of atleast 50 dead following the worst wildfires in a decade, destroy a big part of Attica; Proud that #Cyprus actively contributing to relief effort with 60 firefighters and emergency equipment 🙏 #Greecefires pic.twitter.com/u0hTRa6pSw - National Federation of Cypriots in the UK (@UKCypriotFed) July 24, 2018

LATEST OFFICIAL numbers of the deadly wildfires in #Greece: 49 dead, 156 injured (11 critical), unspecified number of missing. At least 1000 houses and 300 cars burned. #pyrkagia #Greecefires #Πυρκαγια #φωτια pic.twitter.com/2LwhFexCfi - spyros_vj (@spyros_vj) July 24, 2018

Αναδημοσίευση Δελτίου Tύπου @pyrosvestiki σχετικά με τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αέρας στα Γεράνεια Όρη #Κινέταhttps://t.co/pQ6L5xFfbO pic.twitter.com/fozdjgp4uw - Civil Protection GR (@GSCP_GR) July 23, 2018

Ziare.

com

In plus, precizeaza MAE, Serviciul de Meteorologie grec a anuntat o inrautatire a vremii pentru perioada 24-26 iulie 2018, fiind prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi de grindina, vant puternic si scaderea semnificativa a temperaturii.Potrivit unui comunicat de presa remis, marti,, vor fi afectate urmatoarele regiuni: Epirul, insulele din nordul Golfului Ionic, vestul Greciei continentale, Tessalia, insulele Sporade si insulele din nordul si estul Marii Egee, estul Macedoniei, Tracia, Evia, si Macedonia Centrala (in principal Halkidiki)."Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106728875, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta", precizeaza sursa citata.De asemenea, romanii care se confrunta cu o urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222.Amintim ca, pana la acest moment, sunt confirmate 60 de decese in urma incendiilor de vegetatie care au cuprins regiunea Atticca, din apropierea Atenei. Mii de oameni au fugit din calea flacarilor si s-au aruncat in apele marii, iar sute de pompieri sunt implicati in actiunile de stingere a incendiilor de vegetatie.Multi dintre cei care au murit erau turisti care incercasera sa gaseasca refugiu, dar nu au reusit. Salvatorii au descoperit cadavrele a 26 de adulti si copii, imbratisati, la doar 15 metri de apa.Premierul Alexis Tsipras s-a intors de urgenta dintr-o vizita oficiala in Bosnia, declarand ca "vom face tot ce este uman posibil ca sa controlam situatia". Acesta a decretat 3 zile de doliu national, transmite Kathimerini.Potrivit BBC , sunt cele mai devastatoare incendii de vegetatie din ultimii 10 ani, mii de case si sute de masini fiind distruse de flacari.Imaginile publicate pe retelele de socializare arata peisaje apocaliptice: