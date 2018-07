Ce spune un comandant roman care participa la misiunile de salvare din Grecia

Ziare.

El a declarat joi, intr-un interviu pentru Redactia emisiunilor militare de radio "Ora Armatei", ca aeronavele Fortelor Aeriene Romane au participat deja la izolarea focarelor din vestul capitalei elene."Pana nu am ajuns aici, la fata locului, nu am putut sa ne dam seama de amplitudinea evenimentelor care erau deja de doua-trei zile in desfasurare aici, pe teritoriul Greciei. Oamenii s-au mobilizat. Sunt o groaza de forte care participa, si terestre, si aeriene, de la mai multe state. Toti au raspuns pozitiv chemarii Greciei.Nu pot sa spun ca ne-a luat prin surprindere, dar a fost o surpriza pentru noi sa vedem amploarea evenimentelor. In continuare, aici, in Grecia, mai sunt focare care nu ne lasa sa ne desfasuram, asa cum ar trebui. Noi suntem pe un aeroport, la zece kilometri vest de Atena. Toate fortele aeriene sunt concentrate aici. Partenerii greci ne-au introdus in zona de actiune", a afirmat Ianculescu.Potrivit acestuia, aeronavele romane nu au putut sa se ridice joi de la sol, din cauza conditiilor meteo nefavorabile."Noi am actionat ieri in partea de vest a Atenei, la circa 50 de kilometri, cu un focar destul de extins si de-a lungul zilelor celelalte forte au actionat cu precadere in zona aceea.Pe langa faptul ca e o zona destul de extinsa, era riscul sa ajunga focarul pe o zona iar populata. Din pacate, vremea a fost foarte ciudata astazi (joi - n.red.) . Au fost o serie de furtuni. (...)Deja au mai fost descoperite vreo doua-trei focare si probabil la Comandamentul de urgenta se iau deciziile unde sa actionam pe viitor. Din ora in ora, primim coordonate si zone de actiune pe care sa le pregatim si asteptam OK-ul. Pe fondul vremii de astazi, care a fost foarte schimbatoare si cu furtuni puternice in zona noastra, nu am putut actiona in niciuna din zonele afectate de incendiu", a adaugat comandantul aeronavei C-27 J Spartan.Doua aeronave, una de tip C-27 J Spartan, configurata pentru stingerea incendiilor, si un C-130 Hercules, pentru sprijin logistic, intervin de miercuri in sprijinul fortelor de interventie in zona Attica, din Grecia, devastata de incendiile manifestate in ultimele zile.Aeronavele sunt deservite de aproximativ 20 de militari - piloti, personal navigant si personal auxiliar.