Cod rosu de risc de incendii, in Grecia

Ziare.

com

Potentialul de incendii este deosebit de mare in Grecia centrala, in Peloponez si in regiunea Atenei, a declarat serviciul, anuntand "cod rosu".Meteorologii au prognozat temperaturi depasind 40 de grade Celsius pentru zilele urmatoare.Grecia se confrunta frecvent cu incendii de padure si tufisuri care se extind rapid prin vegetatia uscata din lipsa de precipitatii, in timp ce terenul dificil, muntos si vantul complica tinerea focului sub control.Incendiile sunt adesea provocate de oameni nepasatori. O tigara aprinsa aruncata, o scanteie dintr-un gratar sau arderea buruienilor - care are loc vara in ciuda interdictiei - au fost suficiente pentru a provoca incendii in trecut.In iulie anul trecut, peste 100 de persoane au murit si mii de case au fost distruse si avariate de un incendiu propagat rapid in regiunea Atenei.