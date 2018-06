Cod rosu de vreme extrema in Grecia: Suvoaiele de apa au luat casele si masinile pe sus (Galerie video)

Ziare.

Vremea urata a inceput de marti in mai multe parti ale tarii unde isi petrec vacanta mii de romani.Zeci de case si masini au fost luate de apa, potrivit ziarului local PappaPost Intr-o statiune din peninsula Halkidiki, torentele de apa au luat pe sus masini si mobilierul teraselor de pe plaja.La fel s-a intamplat si langa Volos, unde apele au intrat in zeci de case, iar pompierii i-au salvat pe turisti din calea puhoaielor.Unele masini au fost luate de ape si au ajuns pana in mare, asa cum se poate vedea in imaginile de mai jos.Au fost inundatii puternice si la Mandra, o suburbie a Atenei. Aici apa de pe strazi trece de jumatate de metru.