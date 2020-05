Demonstratii de 1 mai in fata parlamentului din Atena, respectand distantarea sociala

Ziare.

Majoritatea participantilor la manifestatia de 1 mai au purtat masti rosii, a aratat televiziunea greaca.Participantii la demonstratia de Ziua Internationala a Muncii au cerut lucratorilor sa nu plateasca pretul depresiei economice globale severe aduse de pandemia de coronavirus.Sute de muncitori au iesit de asemenea in strada in alte orase din Grecia si in aproape toate cazurile au mentinut distanta fizica unul fata de celalalt.Toate celelalte federatii sindicale grecesti si-au anulat demonstratiile din cauza pandemiei.